شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أنظمة تشغيل الموبايل.. أندرويد في الصدارة وHarmonyOS يتجاوز iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة Counterpoint Research تقريرها حول استخدام أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، فقد أشارت النتائج إلى استمرار هيمنة Android عالميًا، بينما يليه iOS في المركز الثاني، وHarmonyOS في المركز الثالث.

قدّمت وكالة الأبحاث بعض الرؤى المهمة حول أسواق مختلفة، وأن إحدى المناطق التي تختلف فيها البيانات بشكل كبير هي الصين، حيث تفوق HarmonyOS على iOS، ومن المتوقع أن يستمر نموه حتى عام 2025.

مؤشرات سوق الهواتف الذكية وأنظمة التشغيل خلال 2024

كما تُعزى النتائج المتشابهة لكلٍّ من الربع السنوي والسنة المالية إلى ثبات مبيعات الهواتف الذكية في عام 2024.

وقد وصلت حصة أندرويد إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024 في مناطق مثل الولايات المتحدة والهند.

على سبيل المثال، عوّضت مبيعات جوجل في الولايات المتحدة الانخفاض السنوي المزدوج الذي شهدته الشركات الصغيرة، بينما انخفضت مبيعات آيفون بنسبة ١٪ فقط.

وشهدت الهند ارتفاعًا قياسيًا في مبيعات آيفون خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث شكلت هواتف آيفون من الجيل القديم ثلثي إجمالي المبيعات.