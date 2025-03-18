شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تُطوّر نموذجين أوليين مختلفين لشاشة Studio Display من الجيل الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن آبل تُطوّر عدة نماذج أولية لشاشة ستوديو من الجيل الثاني، حيث أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة، أول شاشة ستوديو لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن تُطلق خليفتها هذا العام أو العام المقبل، وبينما لا يزال نموذجان أوليان قيد التطوير، قد تختار آبل بينهما لطراز الجيل الثاني، أو قد تُقدّم خيارات مختلفة تمامًا لحجم الشاشة أو المواصفات لعملائها.

آبل تُطوّر شاشة ستوديو من الجيل الثاني

وفي العدد الأخير من نشرة "باور أون" الإخبارية، سلّط مارك جورمان من بلومبرغ الضوء على خطط آبل لاستبدال شاشة ستوديو بشاشة ماك خارجية جديدة، وبينما أشارت تقارير سابقة إلى أن الشركة تعمل على منتج جديد يحمل رقم الطراز J427، أفاد غورمان أن شاشة ستوديو أخرى تحمل رقم الطراز J527 قيد التطوير أيضًا.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تحل شاشة ستوديو من الجيل التالي محل طراز J427 الذي لا يزال قيد التطوير، بدلاً من ذلك، قد تكون الشاشة الخارجية لجهاز ماك نسخة بديلة من طراز الجيل الثاني مع تغييرات طفيفة.

ووفقًا لغورمان، قد تتبنى آبل إحدى الاستراتيجيتين التاليتين: إما الاختيار بين النموذجين الأوليين كنسخة نهائية من طراز الإنتاج، أو تقديم كليهما بأحجام شاشات مختلفة أو "مجموعة مواصفات". في حال حدوث ذلك، قد تُتيح الشركة للعملاء خيارات أوسع عند شراء شاشة متوافقة مع مجموعة أجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تشمل ماك ميني، وماك برو، وماك ستوديو.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيل الحالي من شاشة ستوديو، التي أُطلقت عام 2022، مُتاح بنسخة واحدة فقط؛ شاشة ريتينا 5K مقاس 27 بوصة مع سطوع ذروة 600 شمعة، وأفادت تقارير أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستعقدان محادثات في محاولة لحل نزاع تشفير آبل.

وهناك احتمال آخر يتمثل في أن تحل الشاشة الخارجية المزعومة محل شاشة Apple Pro Display XDR، وهي الشاشة المستقلة عالية الأداء من شركة iPhone، والتي أُطلقت قبل ما يقرب من ست سنوات كمرافقة لجهاز Mac Pro (2019)، ويزعم الصحفي أن الجيل الثاني من شاشة Studio Display قد يُطرح بنهاية هذا العام أو في عام 2026، مما يُؤكد التسريبات السابقة التي ألمحت أيضًا إلى موعد الإطلاق في عام 2026.