شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق مساعد الذكاء الاصطناعى "Copilot for Gaming" لمساعدة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق Copilot for Gaming، وهو مساعد ذكاء اصطناعي جديد مصمم لمساعدة اللاعبين في تحسين أدائهم داخل الألعاب ، وفقًا لمايكروسوفت، سيعمل Copilot على تقديم نصائح وإرشادات فورية، إلى جانب تزويد اللاعبين بمعلومات مفيدة أثناء اللعب، مما يجعله بمثابة مساعد رقمي داخل اللعبة.

ما الذي يمكن أن يفعله Copilot؟

تشير مايكروسوفت إلى أن Copilot سيساعد اللاعبين في تحميل الألعاب وتشغيلها، كما يمكنه تقديم نصائح استراتيجية تتناسب مع أسلوب اللعب، وسيكون المساعد متاحًا عبر تطبيق Xbox على الهواتف المحمولة، مما يعني أنه سيعمل كشاشة ثانية تساعد اللاعبين أثناء اللعب.

رغم ذلك، لم تكشف مايكروسوفت بشكل واضح عن كيفية عمل Copilot بالضبط. فقد أظهرت مقاطع الفيديو التجريبية بعض الميزات التي يمكن أن يقدمها، مثل:

• اقتراح شخصيات مناسبة في Overwatch 2 تتناسب مع تشكيلة الفريق.

• تقديم نصائح حول تقنيات البناء في Minecraft، مثل إرشاد اللاعبين إلى أماكن العثور على المواد اللازمة.

• تمكين الغش في Minecraft من خلال توفير موارد إضافية داخل اللعبة.

هل سيتمكن Copilot من رؤية شاشة اللعب؟

أحد الجوانب الأكثر إثارة للجدل هو أن Copilot سيتمكن من رؤية شاشة اللعب عبر تكامل التطبيق مع Xbox، مما يتيح له تقديم إرشادات فورية بناءً على ما يحدث داخل اللعبة.

لكن لا تزال هناك أسئلة حول مدى دقة هذه الميزة وطريقة عملها، خاصة أن العديد من الوظائف المعلن عنها لن تكون متاحة عند الإطلاق الأولي.

موعد الإطلاق والتطوير المستقبلي

من المقرر أن يتوفر Copilot for Gaming في أبريل لمستخدمي Xbox Insider، وهي مجموعة مختارة من اللاعبين الذين يختبرون الميزات الجديدة قبل إصدارها للجميع، ستقوم مايكروسوفت بإجراء تحسينات مستمرة استنادًا إلى تعليقات المستخدمين قبل أن تطرحه رسميًا لجميع اللاعبين.

توسعة برنامج Xbox Play Anywhere

إلى جانب الإعلان عن Copilot، كشفت مايكروسوفت أن برنامج Xbox Play Anywhere أصبح يضم أكثر من 1000 لعبة، مما يتيح للاعبين الاستمتاع بألعابهم على كل من أجهزة Xbox والكمبيوتر الشخصي، مع إمكانية مزامنة التقدم والإنجازات عبر الأجهزة المختلفة.

هل سيكون Copilot إضافة مفيدة أم مجرد ميزة تسويقية؟

رغم أن Copilot for Gaming يبدو كمفهوم مثير للاهتمام، إلا أن عدم وضوح ميزاته الفعلية عند الإطلاق يطرح تساؤلات حول مدى فائدته الحقيقية. هل سيصبح أداة أساسية للاعبين أم مجرد ميزة تسويقية غير ضرورية؟ هذا ما سيتحدد بعد توفره واختباره من قبل المستخدمين.