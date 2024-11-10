شكرا لقرائتكم خبر عن الإلكترونية الحديثة موزعا رسميا لماركة "بيسل" العالمية في المملكة العربية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار جهودها لتعزيز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع الأجهزة المنزلية والمكيفات والإلكترونيات، قامت الشركة الإلكترونية الحديثة إحدى شركات مجموعة الفيصلية بتوقيع إتفاقية تعاون مع العلامة التجارية العالمية بيسل لتصبح الموزع الرسمي داخل المملكة العربية السعودية. وتعد العلامة التجارية بيسل والتي تأسست عام1876 م إحدى العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال المكانس الكهربائية.

يذكر أن الشركة الالكترونية الحديثة منذ نشأتها عام 1970 وعلى مدار أكثر من 50 عاما تضع أهم أولوياتها في رعاية وخدمة عملائها من خلال تقديم أكبر تشكيلة من المنتجات ذات الجودة المتميزة والتي تلبي احتياجاتهم والمدعومة من خلال خدمات ما بعد البيع المتميزة.

وتسعى الشركة الإلكترونية الحديثة من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز مكانتها في السوق السعودي من خلال تقديم خيارات جديدة من المكانس الكهربائية تحت العلامة التجارية بيسل مما سيسهم في تعزيز مبيعاتها بالسوق السعودي.

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية قال السيد/ وجيه البيروتي ، الرئيس التنفيذي للشركة الالكترونية الحديثة: "يسعدنا عقد اتفاقية الشراكة مع بيسل والتي ستضمن تعزيز تواجد العلامة التجارية في السوق السعودي والذي بدوره سينعكس على نمو الحصة السوقية للشركة الإلكترونية الحديثة بالسوق السعودي مما يسهم في تحقق الريادة في مجال الأجهزة المنزلية الصغيرة والالكترونيات"

ومن جانبها علقت السيدة فاتن البلطجي، المدير العام لشركة بيسل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا و تركيا ، قائله : "نحن متحمسون لشراكنا مع الشركة الالكترونية الحديثة في المملكة العربية السعودية باعتبارها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة وتتمتع بإمكانيات هائلة للنمو" ونتطلع للمزيد من التقدم في توزيع منتجات بيسل من خلال هذه الشراكة والحفاظ على المركز رقم 1 في مبيعات المكانس الكهربائية في السعودية وأضافت: "تتمتع الإلكترونيات الحديثة ببصمة قوية في جميع أنحاء المملكة من حيث شبكة التوزيع والبنية التحتية القوية لتقديم خدمة ما بعد البيع لعملائنا الكرام. مع منتجات بيسل الشاملة التي لا مثيل لها في فئات المكانس الكهربائية الرطبة والجافة، سنثير إعجاب عملائنا بالخيارات المتنوعه. سيتم بيع منتجات بيسل من خلال جميع التجار وتجار التجزئة الرائدين والقنوات المتنوعه عبر الإنترنت."

وأكدت السيدة/ فاتن البلطجي في نهاية حديثها: "نحن فخورون بإرثنا وتراثنا الممتد على مدار 148 عامًا كعلامة تجارية عالمية. كما ترغب بيسل في تعزيز السمعة القوية التي اكتسبتها في المملكة فيما يتعلق بالمنتجات عالية الجودة والمستدامة جنبًا إلى جنب مع شريكنا الشركة الإلكترونية الحديثة."