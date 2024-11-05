شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن تحديث جديد لنموذج Gemini 1.5 Pro.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل تحديث نموذج Gemini 1.5 Pro الذي يستخدمه Gemini Advanced، بعد آخر تحديث له في بداية شهر أكتوبر، حيث يشير سجل التغييرات إلى أن "جودة البيانات وتحسينات الأداء المتنوعة" موجودة في هذا التحديث لمشتركي Gemini Advanced.

تغيرات جديدة في نموذج Gemini 1.5 Pro

ولا يكشف سجل التغييرات على وجه التحديد عن التغييرات التي تم إجراؤها على النموذج، باستثناء تلك المذكورة أعلاه، فقد أجرى التحديث السابق لنموذج Gemini 1.5 Pro تحسينات عبر العديد من المعايير، بما في ذلك المعايير العامة والرياضيات والرؤية والترميز.

بفضل التحديث السابق، حصل المستخدمون على استجابات أفضل وأكثر دقة لبعض المطالبات، على سبيل المثال، حصلت المطالبات المتعلقة بالرياضيات واستكشاف الموضوعات المعقدة على استجابات أكثر دقة.

مزايا نموذج Gemini 1.5 Pro

الجدير بالذكر أنه قد تم تقديم Gemini 1.5 Pro خلال مؤتمر Google I/O في مايو من هذا العام، في ذلك الوقت، كانت نافذة السياق الطويلة لتحميل المستندات هي الأبرز، و تلقى النموذج تحديثًا واحدًا آخر فقط منذ ذلك الحين، وكان ذلك في منتصف أغسطس.

في الوقت الحالي، لم تطلق جوجل بعد مخططها الذي تم الإعلان عنه في I/O، والذي سيساعدك على وضع خطط وجداول زمنية معقدة للرحلات، ربما يأتي هذا مع تحديث آخر قادم في المستقبل.

لقد حصل نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من Google، المسمى Gemini، على الكثير من الميزات والتكاملات المختلفة مؤخرًا، فقد أصبح الآن لديه تكاملات مع معظم خدمات وتطبيقات Google وهو جاهز للنمو وزيادة القدرة بمرور الوقت.