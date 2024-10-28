علوم وتكنولوجيا

عطل مفاجئ يضرب «فيس بوك»

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -   

فوجئ مستخدمو منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، منذ قليل، بعطل فني للصفحات المملوكة للأفراد والمؤسسات، حيث يظهر بدلا من ذلك أن الصفحة غير متوفرة الآن.

نشر مستخدمو السوشيال ميديا على منصة فيسبوك، أن هناك عطلا فنيا وخللا في الدخول على الصفحات الرسمية.

والجدير بالذكر أن هذه ليست أول مرة يحدث خلل في تصفح المستخدمين لمنصة فيسبوك، فقد ضرب عطل فني، موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خلال شهر يونيو الماضي، وتسبب في مشكلات بإدارة الصفحات المملوكة للأفراد والمؤسسات.

وأدى عطل فيس بوك، إلى إيقاف التنقل بين الصفحات في إدارة الحسابات وأصبحت خفية لا تظهر إلا صفحة واحدة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا