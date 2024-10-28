عطل مفاجئ يضرب «فيس بوك»

الشارقة - اميمة ياسر -

فوجئ مستخدمو منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، منذ قليل، بعطل فني للصفحات المملوكة للأفراد والمؤسسات، حيث يظهر بدلا من ذلك أن الصفحة غير متوفرة الآن.

نشر مستخدمو السوشيال ميديا على منصة فيسبوك، أن هناك عطلا فنيا وخللا في الدخول على الصفحات الرسمية.

والجدير بالذكر أن هذه ليست أول مرة يحدث خلل في تصفح المستخدمين لمنصة فيسبوك، فقد ضرب عطل فني، موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خلال شهر يونيو الماضي، وتسبب في مشكلات بإدارة الصفحات المملوكة للأفراد والمؤسسات.

وأدى عطل فيس بوك، إلى إيقاف التنقل بين الصفحات في إدارة الحسابات وأصبحت خفية لا تظهر إلا صفحة واحدة.