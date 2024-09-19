تكنولوجيا: نظارات Spectacles 5 AR الجديدة من Snap تقدم تحسينات هائلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Snap عن نظارة الواقع المعزز الجديدة، وهي الجيل الخامس من نظارة Spectacles، والتي تعتبر تحسناً هائلاً عن الجيل الرابع. ومع ذلك، فإن كلا الجيلين الرابع والخامس من النظارات يستهدفان المطورين فقط.

تتميز نظارة Snap Spectacles 5 بتصميم جديد وهي أكبر حجمًا بشكل ملحوظ حيث يبلغ وزنها 226 جرامًا، أي ضعف وزن الجيل الرابع تقريبًا وهو 134 جرامًا. وقد تم تحسين عمر البطارية من 30 دقيقة إلى 45 دقيقة بدون طاقة خارجية.

وتعد أجهزة العرض الدقيقة وأدلة الموجات من الكريستال السائل على السيليكون (LCoS) هي الشيء الذي يجب التركيز عليه؛ حيث انها تنشئ صورة بمجال رؤية قطري يبلغ 46 درجة (FoV)، وهو ما يمثل زيادة هائلة مقارنة بمجال الرؤية البالغ 26.3 درجة للجيل الرابع .

كما ان الصورة أكثر وضوحًا أيضًا حيث تبلغ 37 بكسل لكل درجة، أي أكثر بنسبة 25 بالمئة من الصورة القديمة.

لا تقدم شركة Snap تفاصيل، ولكن على ما يبدو، هناك شريحتين من كوالكوم مع نظام Snap OS. بهذه الطريقة يتم تقليل استخدام الطاقة ويوجد غرف بخار من التيتانيوم للتبريد.

يعد Snap OS و Snap Spatial Engine بوقت استجابة مذهل للحركة إلى الفوتون يبلغ 13 مللي ثانية.

في الأساس، تتغذى أربع كاميرات على شرائح كوالكوم، التي تكتشف كيفية تحريك رأسك وعرض عناصر افتراضية ثلاثية الأبعاد فوق العالم الحقيقي الذي تراه من خلال النظارات. وكل ذلك يستغرق 13 مللي ثانية فقط، وهو ما ينبغي أن يكون تأخيرًا غير محسوس.

بالإضافة إلى ذلك، يعد Snap Spatial Engine مسؤولاً عن تتبع حركات يدك حتى تتمكن من التفاعل مع الكائنات الافتراضية في العرض الخاص بك. ويتعامل Snap OS أيضًا مع الأوامر الصوتية.

جدير بالذكر انه لا يمكنك شراء Snap Spectacles 5 إلا إذا قمت بالاشتراك في برنامج المطورين، والذي يأتي برسوم قدرها 99 دولارًا شهريًا لمدة عام واحد على الأقل.

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