شكرا لقرائتكم خبر عن بمواصفات خاصة.. كل ما تريد معرفته عن سماعات "AirPods 4" من آبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت شركة آبل في مؤتمرها السنوي، مواصفات سماعة "AirPods 4" التي تتميز بمواصفات خاصة ينتظرها مستخدمي منتجات آبل.

تتميز السماعة بتصميم مريح مزودة بنموذج ثانٍ مزود بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وكذلك حافظة أصغر مع USB-C.

وستكون متاحة بألوان جديدة في سماعات "AirPods Max" ويبدأ سعرها بـ 549 دولارًا. مؤتمر آبل 2024 انطلق مساء اليوم مؤتمر شركة آبل لعرض الجيل الجديد من منتجاتها، بمقر رئاستها في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكشفت الشركة عن "الساعة الذكية آبل ووتش" Apple Watch Ultra ومواصفتها المميزة، منها سرعة الشحن خلال 30 دقيقة فقط يصل إلى 80%، وكذلك هيكلها المميز وقدرتها على العمل في الماء.