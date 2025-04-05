قيادة الفرقة ١٩ مشاة: الدفاعات الأرضية تتصدى لهجوم بالمسيرات على سد مروي

قالت الفرقة ١٩ مشاة مروي، إنّ الدفاعات الأرضية أسقطت صباح اليوم عدداً من المسيرات التي أطلقتها مليشيا الدعم السريع المتمردة وحاولت استهداف مقر قيادة الفرقة ١٩ مشاة وسد مروي وتصدت لها المضادات الأرضية.

وقالت الفرقة في بيان اليوم السبت، إنّ الهجوم يؤكد استهداف المليشيا للبنية التحتية للمواطن، وأكدت قيادة الفرقة ١٩ مشاة الاستعداد التام للتصدي لأي تهديدات للولاية الشمالية، وأشارت إلى أن محاولات الاستهداف المتكررة للبنية التحتية للمواطن لن تنجح في تحقيق أهدافها وأن الجيش مستمر في حماية مقراته وتأمين المناطق الاستراتيجية. السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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