كانت تحمل معونات غذائية ودوائية .. سقوط طائرة شحن عسكرية قرب الفاشر واستشهاد طاقمها

طائرة - أرشيفية سقطت صباح اليوم، طائرة شحن عسكرية (أنتونوف 12) بالقرب من الفاشر، كانت تسقط معونات غذائية ودوائية، على المدينة التي تحاصرها مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وأدى سقوط الطائرة إلى استشهاد طاقمها، وهم يحملون المعونات ويقومون بواجبهم الإنساني الوطني بكل شجاعة وتضحية.

في وقت، رجحت مصادر عسكرية أسباب السقوط، نتيجة لخلل فني، ما جعلها تحلق على ارتفاع منخفض.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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