هيئة مياه الخرطوم: قناصة يطلقون النار على فريق من المهندسين داخل محطة مياه بحرى

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قالت هيئة مياه ولاية الخرطوم، إنّ فريقاً من المهندسين يتبع للهيئة تعرّض لإطلاق نار من قناصة من خارج المحطة دون أن يصابوا بأذى.
وقال المدير العام للهيئة محمد علي العجب في تعميم صحفي، اليوم الثلاثاء، إنّ فريقاً المهندسين تحرك إلى المحطة في مهمة لتقييم الأضرار التي لحقت بمحطة بحري، تعرضوا لإطلاق نار من قناصة من جهة العمارة الكويتية بالخرطوم، مما اضطرهم للانسحاب حفاظاَ على أرواحهم، مشيراً إلى أنّ هذه الأفعال من المليشيا المتمردة لن تثني الهيئة عن مواصلة جهودها في صيانة المحطات والقيام بواجبها تجاه المواطنين بتوفير إمداد المياه لهم، مثمناً مجاهدات العاملين وما قاموا به من أدوار كبيرة خلال هذه الحرب.
صحيفة السوداني
هبة علي
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