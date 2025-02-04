تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تناقله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع تم تصويره بالعاصمة المصرية القاهرة, وتحديداً من حي “الدقي” الذي يقع بمحافظة الجيزة. المقطع أظهر أحد السودانيين, وهو يصيح بأعلى صوته (يا كيكل انت وين), في رسالة لقائد قوات درع الشمال أبو عاقلة “كيكل”. وأراد المواطن السوداني, وفقاً لما أورد المتابعون توصيل رسالته لقائد درع الشمال, الذي يقاتل باستماتة مع القوات المسلحة في ولاية الجزيرة, لتنظيفها من مليشيا الدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. قائد درع الشمال “كيكل” يظهر بأحد شوارع حي الدقي بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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