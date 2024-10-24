حكومة النيل الأبيض تهنئ القوات المسلحة بالانتصارات المتتالية

هنأ مجلس حكومة ولاية النيل الأبيض القوات المسلحة والوحدات المساندة على الانتصارات المتتالية بعدد من المحاور ، مثمنا تضحيات المقاتلين من أجل تحرير البلاد ووضع حد لممارسات مليشيا الدعم السريع المتمردة .

وتطرق المجلس في إجتماعه الدوري الاربعاء بقاعة أمانة الحكومة بربك برئاسة الاستاذ عمر الخليفه عبدالله والي الولاية ، إلى التقدم الذي احرزه الجيش والقوات المساندة بمحور الدندر والمحاور الأخرى .

ونقل الخليفه في تصريح ل(سونا) تهنئة حكومة الولاية إلى القيادة العليا للقوات المسلحة بالانتصارات الكبيرة التي تجسد عظمة القوات المسلحة وقدرتها علي إدارة المعركة بحنكة وإقتدار، وأن ذلك محل فخر وعزة للشعب السوداني كافة .