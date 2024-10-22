والي غرب كردفان يصدر قرارين يعفي بموجبهما المدير التنفيذي لابوزبد ومدير الاراضي

اصدار والي ولاية غرب كردفان الدكتور عصام الدين هرون احمد محمد قراراً ولائياً أعفى بموجبه الضابط الإداري إبراهيم يوسف عيسى ماهل من منصبه كمدير تنفيذي لمحلية أبوزيد. كما أصدر قراراً آخر أعفى بموجبه الاستاذ عمر أحمد برشم من موقعه كمدير للأراضي بالولاية. ووجه الوالي في القرارين الأمانة العامة للحكومة وكافة جهات الاختصاص بوضعهما موضع التنفيذ. سونا

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