وزير الزراعة يخاطب الجلسة العامة للدورة 52 للجنة الأمن الغذائي العالمي بروما

خاطب معالي وزير الزراعةوالغابات د. ابوبكر عمر ، بروما، الإثنين، الجلسة العامة للدورة الثانية والخمسين للجنة الامن الغذائي العالمي .

استعرض معالي وزير الزراعة والغابات ، في كلمته، التدمير الممنهج في البني التحتية بالتركيز على مناطق الإنتاج وسبل كسب العيش والبنوك الجينية للاصول النباتية والحيوانية والتهديد المتواصل للموارد الطبيعية والتنوع الحيوي من قبل مليشيا الدعم السريع و داعميهم من الاطراف الاقليمية والدولية واصرارهم على استمرار الحرب بهدف إفقار الشعب السوداني ومقدراته ، موضحاً أن المليشيا المتمردة استمرت طيلة الثمانية عشر شهراً الماضية في ارتكاب أفظع الجرائم والانتهاكات ضد الشعب السوداني مستخدمة التجويع كسلاح للحرب ، موضحا ان المناطق التى تعاني من انعدام في الامن الغذائي الحاد هي التى تقع تحت سيطرة وحصار مليشيا الدعم السريع .

اوضح معالي وزير الزراعة والغابات الانتاج الكافي من المحاصيل الرئيسية وفقا لمؤشرات حصاد الموسم الحالي والمساحات المزروعة مفندا ادعاءات وجود مجاعة في السودان ، كما حث معاليه المجتمع الدولي والمانحين لتقديم المزيد من الدعم الفني العاجل لانجاح الموسم الزراعي .

،وحثهم على ادانة الانتهاكات التى ترتكبها المليشيا المتمردة، مؤكدا التزام حكومة السودان بالقانون الدولي الإنساني والوصول الى سلام عادل من اجل تحقيق نظم زراعية وغذائية وامن غذائي مستدام.

تجدر الاشارة الى مشاركة الوفد المرافق لمعالي السيد الوزير في أجتماعات اللجنة، بالاضافة الى السيد السفير سيد الطيب احمد، سفير السودان لدي ايطاليا والمندوب الدائم لدي منظمة الاغذية والزراعة ( الفاو) وطاقم المندوبيه الدائمة.

سونا