قال حزب الأمة القومي في بيان بمناسبة ذكرى ثورة 21 أكتوبر 1964 بإن عزيمة الشعب السوداني لن تهزم وإرادته لن تقهر أمام عبث الفاسدين بأمن وسلامة الوطن وشمس الحرية والسلام والعدالة والمساواة ستشرق في بلادنا مهما طال أمد المستبدين. – ⁠نجدد الدعوة لكافة القوى السياسية والمدنية والمجتمعية ولأطراف الحرب بأن يعلوا من المصلحة الوطنية لإنهاء الحرب اللعينة. الجزيرة – السودان

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