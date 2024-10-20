صلاح يسجل في تشيلسي.. وليفربول يواصل صدارته

حافظ ليفربول على الصدارة بفوزه على ضيفه تشيلسي 2-1 يوم الأحد ضمن المرحلة الثامنة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيد في المركز الأول الى 21 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي بطل الدوري في المواسم الاربعة الماضية، في حين يحتل ارسنال الذي مني بخسارته الاولى هذا الموسم امام بورنموث 0-2 السبت، المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وهي المرة الثالثة فقط التي يحقق فيها ليفربول الفوز 9 مرات في اول 10 مباريات من الموسم المحلي بعد 1960-1961 و1990-1991.

ولم يشرك مدرب ليفربول الهولندي أرنه سلوت أيا من لاعبيه الأميركيين الجنوبيين في التشكيلة الأساسية نظرا لعودتهم المتاخرة من النافذة الدولية، فأبقى الثلاثي الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر والكولومبي لويس دياز والأوروغوياني داروين نونيز على مقاعد الاحتياطيين (شارك الاخير بعد مرور نصف ساعة لاصابة البرتغالي ديوغو جوتا).

في المقابل، افتقد تشيلسي إلى ظهيره الأيسر الإسباني مارك كوكوريا بسبب تراكم البطاقات، في حين شهدت تشكيلته الأساسية عودة قائده ريس جيمس بعد غياب دام 10 اشهر بداعي الاصابة.

كان تشلسي الطرف الأفضل في الدقائق العشرين الاولى لكن من دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس الاسباني روبرت سانشيز قبل ان يحتسب الحكم ركلة جزاء لليفربول اثر اعاقة ليفاي كولويل لجوتا داخل المنطقة، فنفذها المصري محمد صلاح بنجاح (29). والهدف هو الخامس لصلاح في الدوري هذا الموسم.

وسجل ليفربول هدفا ثانيا عن طريق مهاجمه الهولندي كودي خاكبو لكنه لم يحتسب بسبب تسلل الاخير.

واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية في الثواني الاخيرة من الشوط الاول اثر كرة مشتركة بين الحارس سانشيز وكورتيس جونز، لكنه تراجع عن قراره بعد مراجعة تقنية الحكم المساعد “في ايه آر”.

وفي ابرز فرصة لتشيلسي في الشوط الاول، سدد كول بالمر كرة قوية بيسراه علت العارضة بقليل.

وادرك تشلسي التعادل مطلع الشوط الثاني عندما تلقى المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون كرة بينية رائعة من الاكوادوري مويسيس كايسيدو، فانفرد بالحارس الايرلندي كاومين كيليهير وسدد على يساره (48).

والهدف هو الخامس لجاكسون في آخر 7 مباريات في الدوري المحلي. بيد ان الفريق اللندني لم ينعم طويلا بالتعادل لأن ليفربول تقدم مجددا عندما مرر صلاح كرة متقنة باتجاه كورتيس جونز الذي غمزها داخل الشباك (52). ولم تتغير النتيجة على الرغم من محاولات الفريقين في نصف الساعة الأخير.

العربية نت