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خالد يوسف: ها هم الآن “يسارعون لجني ثمارها قبل أن ينقشع غبار المعركة”

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اسماء عثمان 0 تبليغ

قال القيادي في تقدم خالد عمر يوسف بأن هذه الحرب هي حرب النظام البائد للعودة إلى السلطة على حساب أرواح الشعب وتدمير البلاد.. هم من أشعلوا نارها ويستثمرون في استمرارها، وها هم الآن “يسارعون لجني ثمارها قبل أن ينقشع غبار المعركة”.

الشرق للأخبار – السودان

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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