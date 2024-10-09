قال القيادي في تقدم خالد عمر يوسف بأن هذه الحرب هي حرب النظام البائد للعودة إلى السلطة على حساب أرواح الشعب وتدمير البلاد.. هم من أشعلوا نارها ويستثمرون في استمرارها، وها هم الآن “يسارعون لجني ثمارها قبل أن ينقشع غبار المعركة”. الشرق للأخبار – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر خالد يوسف: ها هم الآن “يسارعون لجني ثمارها قبل أن ينقشع غبار المعركة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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