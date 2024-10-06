الهلال الأحمر بشمال كردفان ينفذ عددا من الأنشطة والبرامج

أكد الأستاذ حذيفة فضل السيد عبد الرحمن منسق الطورايء بجمعية الهلال الأحمر السوداني شمال كردفان ان الجمعية نفذت فى ظل الظروف الاستثنائية للولاية عددا من الأنشطة والبرامج المختلفة الخاصة بمشروع الحراك السكاني فى مجال إدارة الازمات وذلك من خلال حصر وتسجيل الوافدين لمراكز الايواء بجانب تقديم خدمات الاسعافات الاولية والدعم النفسي و إدارة مراكز الايواء والتى كانت 147 مركزا قبل الترحيل الى المركز الموحد.

واضاف حذيفة فى تصريح (لسونا) انه تم توزيع 100 حزمة من مواد الايواء تمثلت فى بطاطين وفرشات اضافة الى توزيع 2810 سلة غذائية مستعرضا تدخلات الجمعية فى مجال تأهيل وصيانة عدد من مواقع المياه وتوزيع 905 ناموسية و108 وسائل تعليمية بجانب حملات اصحاح البيئة بمراكز الايواء .

وأشار إلى أن الجمعية تعمل كذراع مساعد للدولة فى مجال العمل الإنساني فى حالتي السلم والحرب وفقا للمباديء الأساسية الدولية.

سونا