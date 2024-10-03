“فيفا” يوافق على فتح سوق انتقالات مؤقتة بسبب مونديال الأندية

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على فتح سوق انتقالات مؤقتة تسمح للاعبين بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الذي تستضيفه أميركا في يونيو ويوليو المقبلين.

وتفتح تلك الخطوة الباب للاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو المقبل لتوقيع عقود مبكرة كلاعبين أحرار لواحد من 32 فريقاً يشاركون في البطولة، ومنها أندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيكون أبرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في تلك الفترة ومحط أنظار الأندية المشاركة في مونديال الأندية، هم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وزميله في الفريق ترينت ألكسندر أرنولد وكذلك الهولندي فيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى الكندي جوناثان دايفيد مهاجم ليل الفرنسي والكوري الجنوبي سون هيونغ مين قائد فريق توتنهام الإنجليزي.

ووافق مجلس (فيفا) على فتح سوق انتقالات استثنائية بحيث تمنح الاتحادات الأعضاء به فرصة فتح سوق الانتقالات بين يومي الأول والعاشر من يونيو المقبل.

وفي حال التوصل إلى اتفاق بين الأندية، فإن تعديلات (فيفا) ستسمح للاعبين بالانتقال إلى فريق جديد لمدة أسبوعين منذ منتصف يونيو، وذلك قبل النهاية الرسمية لعقودهم، في البطولة التي لازلت تعد جزءاً من الموسم.

وسيكون النجوم المفترض وجودهم في كأس العالم للأندية في يونيو وتنتهي عقودهم، هم كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي وألفونسو دايفز مدافع بايرن ميونخ وزميله ويوزوا كيميتش.

ولا يمكن للاعبين أن يمثلوا فريقين مختلفين خلال البطولة التي ستقام منافساتها على 12 ملعباً.

العربية نت