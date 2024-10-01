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شاهد بالصورة والفيديو.. على أنغام (عاد الحبيب المنتظر) الفنانة ريماز ميرغني تبهر المتابعين بإطلالة ساحرة من القاهرة مع صديقتها المطربة مكارم بشير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنانة المعروفة ريماز ميرغني, وجد اهتمام المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة ريماز ميرغني, في المقطع مع زميلتها وصديقتها الفنانة مكارم بشير.

الفيديو الذي قامت مكارم, بتصويره خلال جلسة جمعتها بصديقتها ريماز بالقاهرة, دندنت فيه الأخيرة برائعة الفنان صلاح مصطفى, (عاد الحبيب المنتظر) وسط اعجاب جمهور المطربتين على مواقع التواصل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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