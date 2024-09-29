من كل النواحي … • القيادة العامة .. تمشيط السوق العربي .. شارع الحرية .. شارع القصر .. معمل إستاك .. إنهيار وانسحاب المليشيا من هذه النواحي .. • شرق النيل .. تحركات الجيش أجبرت المليشيا علي الفرار والهرب عبر كبري سوبا .. • المدرعات .. تمشيط في مناطق جبرة ويثرب .. ضرب مدفعي تجاه العدو في الكلاكلة اللفة ونوباتيا والأندلس .. • محور أم درمان .. عبور جسر النيل الأبيض واستلام حديقة المقرن .. عمارة هيلتون سابقاً وحدائق 6 أبريل ومسجد الشهيد .. • الحلفايا .. إنتشار الجيش شرق الكبري حتي الدروشاب وشارع المعونة .. قوات حطاب تقدم حتي السامراب ومحطة 13 في بحري .. • شندي .. الجيش علي تخوم الجيلي .. • بابنوسة .. اسقاط جوي ناجح .. • النهود .. اسقاط جوي للقوات والمواد الغذائية .. الذخائر والأدوية .. • وصول متحركات المشتركة إلي مناطق حول الجنينة .. • النيل الأزرق .. طرد المليشيات من تخوم الولاية .. • النيل الأبيض .. انسحاب المليشيا بالمراكب من القطينة إلي العلقة ..وهروب بدون سلاح غرباً .. • إجبار مجموعات من شباب نعيمة وود الزاكي علي المشاركة في العمليات العسكرية بالخرطوم .. • كردفان .. متحرك الصياد يتجه نحو أم روابة ..وانسحاب المليشيات من الجفرة .. • سنار .. الجيش يتقدم نحو السوكي .. ويسقط مسيرات للمليشيا في كبري العرب وفيه تلّقت عصابات المليشيا هزيمة نكراء عندما حاولت الهجوم بعدد محدود من السيارات وتم استلام 3 عربات من 6 .. • الفاشر .. تقدم للمشتركة خارج الفاشر .. ومفاجأة قادمة بانتظار المليشيا .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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