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خالد عمر: تفتيت بلادنا صار الآن أقرب من أي وقت مضى وهناك أيادي داخلية وخارجية كثيرة تعمل على تحقيق ذلك

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اسماء عثمان 0 تبليغ

خالد عمر

قال نائب رئيس حزب المؤتمر الوسداني خالد عمر بأن تفتيت بلادنا صار الآن أقرب من أي وقت مضى وهناك أيادي داخلية وخارجية كثيرة تعمل على تحقيق ذلك.

الجزيرة – السودان

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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