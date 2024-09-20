عادت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو جديد. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت سلطانة الطرب وهي تغني في حفل الزواج الأسطوري الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة وشغل الرأي العام مؤخراً. وقدمت الفنانة هدى عربي, فواصل من الرقص على أنغام أغنيتها الشهيرة “سوي كدة لمن يسحروك” أشعلت بها ساحة الرقص. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد نشر شاعر أغنية “سوي كدة لمن يسحروك” أمجد حمزة, مقطع الفيديو على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب عليه (الله يفرحك زي مافرحتيني), لترد عليه المطربة الشهيرة في تعليق: (مجود يا حب دايما فرحان يا رب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. على أنغام “سوي كدة لمن يسحروك”.. الفنانة هدى عربي تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة خلال حفل زواج أسطوري بالقاهرة وشاعر الأغنية يكتب لها: (الله يفرحك زي ما فرحتيني) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.