شاهد بالصورة والفيديو.. على أنغام “الطبلة” المصرية.. نساء سودانيات يحتفلن ويرقصن ويطلقن الزغاريد في الشارع العام بحي فيصل بالقاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين وذلك بعد انتشاره بشكل كبير.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع نساء سودانيات وهن يرقصن ويحتفلن ويطلقن الزغاريد على أنغام “الطبلة” التي كان يضربها أحد المصريين في الشارع العام.

ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع فإن الفيديو تم تصويره بأحد شوارع حي فيصل الشهير بمحافظة الجيزة, دون أن يكشفوا أسباب احتفال النساء السودانيات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)