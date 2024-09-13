أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, ضجة واسعة وذلك بعد أن مشاركته عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الضجة “كورس” الغناء الشعبي المثير للجدل “عكرمة” وهو يرقص مع إحدى الحسناوات في بروفة غنائية للفنان أحمد محمد عوض بالقاهرة. ورقص “عكرمة” مع الحسناء التي شبهها المتابعين بالفنانة هدى عربي, بطريقة مثيرة أثارت غضب جمهور مواقع التواصل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “الكورس” المثير للجدل “عكرمة” يدخل في وصلة رقص مثيرة مع حسناء شبيهة الفنانة هدى عربي خلال بروفة غنائية للفنان أحمد محمد عوض بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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