نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنان الشاب عثمان بشة, وهو يغني في حفل بالعاصمة المصرية القاهرة. وأثناء تقديم “بشة”, لأغنية ” “وصلوني كبارا”, اقتحمت إحدى الحسناوات السودانيات ساحة الرقص رفقة صديقتها وقدمن فواصل من الرقص المثير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. على أنغام “وصلوني كبارا”.. حسناوات سودانيات يقدمن فواصل من الرقص المثير مع الفنان عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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