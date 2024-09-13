حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بمتابعات عالية وتفاعلات كبيرة من قبل الجمهور.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع عريس سوداني شاب, وهو “غارق” داخل أموال طائلة من “النقطة” التي رماها عليه أصدقائه.
حيث تسابق أصدقاء وأقارب العريس الذين تم وصفهم بــ(الجلابة) على تشتيت كميات كبيرة من المال على صديقهم.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر العريس وهو محاطاً بالمال من كل جوانبه وهو ما جعل الجمهور يبصنف الأموال التي حصل عليها العريس, بأنها أعلى “نقطة” حدثت في التاريخ مع تعليقات: (مليارات وقروش زي الرز).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عريس سوداني “يغرق” داخل أموال طائلة من “النقطة” التي رماها عليه أصدقائه “الجلابة” في ليلة زفافه والجمهور يصنفها بأنها أعلى “نقطة” حديث في التاريخ (مليارات وقروش زي الرز) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.