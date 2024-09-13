شاهد بالفيديو.. عريس سوداني “يغرق” داخل أموال طائلة من “النقطة” التي رماها عليه أصدقائه “الجلابة” في ليلة زفافه والجمهور يصنفها بأنها أعلى “نقطة” حديث في التاريخ (مليارات وقروش زي الرز)

حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بمتابعات عالية وتفاعلات كبيرة من قبل الجمهور.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع عريس سوداني شاب, وهو “غارق” داخل أموال طائلة من “النقطة” التي رماها عليه أصدقائه.

حيث تسابق أصدقاء وأقارب العريس الذين تم وصفهم بــ(الجلابة) على تشتيت كميات كبيرة من المال على صديقهم.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر العريس وهو محاطاً بالمال من كل جوانبه وهو ما جعل الجمهور يبصنف الأموال التي حصل عليها العريس, بأنها أعلى “نقطة” حدثت في التاريخ مع تعليقات: (مليارات وقروش زي الرز).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)