أثار رجل سوداني, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده, وذلك على خلفية ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام سوداني بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بتصوير أحد مواطنيه داخل محطة وقود بالمدينة التي تقع في ولاية كاليفورنيا. وظهر الرجل وهو نازل من سيارته ليزودها بالوقود داخل إحدى المحطات وهو يرتدي الزي السوداني الخفيف “العراقي”. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فقد أطلق عدد منهم تعليق ساخرة على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (اللبس السوداني جميل لكن ما لدرجة تمشي عريان ياعمو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. رجل سوداني يثير سخرية الجمهور بعد ظهوره بــ(العراقي) داخل إحدى محطات الوقود في لوس أنجلوس وساخرون: (اللبس السوداني جميل لكن ما لدرجة تمشي عريان ياعمو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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