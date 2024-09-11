تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بإعجاب شديد مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل الجمهور. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع أحد جنود القوات المشتركة, التي تقاتل بجانب القوات المسلحة, وهو يطرب قادته وزملائه خلال استراحة محارب. وتغنى الجندي المقاتل برائعة الفنان الكبير أبو عركي البخيت, (بوعدك يا ذاتي ويا أقرب قريبة) بصوت جميل وطروب. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تغنى فرد القوات المشتركة مستعيناً بآلة “الربابة” والتي عزف عليها بطريقة رائعة وسط تعليقات مشيدة من قبل الجمهور, وجاء أبرزها (المشتركة طرب وأدب وسم الجنجويد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. أحد جنود القوات المشتركة يطرب قادته وزملائه ويغني رائعة الفنان أبو عركي البخيت بصوت جميل وطروب والجمهور يتفاعل: (المشتركة طرب وأدب وسم الجنجويد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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