باخرة مساعدات تركية تصل بورتسودان

أرسلت تركيا، باخرة مساعدات إنسانية الى بورتسودان اليوم، تحمل (2.408) أطنان من المساعدات الطبية والإنسانية .

وأكد ممثل وزير الصحة الاتحادي، د. عصمت مصطفى، متانة العلاقات السودانية التركية، مما يسهم في دعم القطاع الصحي بالسودان، مشيداً بالدور الكبير والفعال لدولة تركيا في دعم القطاع الصحي بالسودان.

وأوضح أن المنحة التركية تشمل بعض الأدوية والمستهلكات الطبية، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية الأخرى، شاكراً حكومة وشعب تركيا على تقديم الدعم والسند، خَاصّةً في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

صحيفة السوداني