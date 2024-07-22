أرسلت تركيا، باخرة مساعدات إنسانية الى بورتسودان اليوم، تحمل (2.408) أطنان من المساعدات الطبية والإنسانية .
وأكد ممثل وزير الصحة الاتحادي، د. عصمت مصطفى، متانة العلاقات السودانية التركية، مما يسهم في دعم القطاع الصحي بالسودان، مشيداً بالدور الكبير والفعال لدولة تركيا في دعم القطاع الصحي بالسودان.
وأوضح أن المنحة التركية تشمل بعض الأدوية والمستهلكات الطبية، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية الأخرى، شاكراً حكومة وشعب تركيا على تقديم الدعم والسند، خَاصّةً في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
صحيفة السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر باخرة مساعدات تركية تصل بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.