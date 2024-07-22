وزارة النقل تفرض رسوم جديدة بمعبر اشكيد

فرضت وزارة النقل رسوم اضافية على عبور الشاحنات في معبر اشكيد مع جمهورية مصر العربية. وقال للتيار أحد المخلصين العاملين بالمعبر أن الإجراء الجديد تسبب في تأخير عبور شاحنات تحمل دقيق وسلع استهلاكية وعبرت أمس الأحد فقط شاحنتين من أصل 72شاحنة. وتوقع أن تتسب الرسوم الجديدة في زيادة مؤثرة في أسعار السلع الاستهلاكية، خاصة الدقيق، لجهة أن الزيادة يتم حسابها بالدولار. التيار

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