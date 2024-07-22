تحذير من بنك فيصل الإسلامي

اصدر بنك فيصل الإسلامي السوداني، تحذيرًا لجميع المتعاملين والذين يرغبون التعامل مع البنك والإستفادة من خدماته.

وقال إنه من خلال إعلانات متداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تبين أن عدداً من الأشخاص يدعون أنهم موظفون ببنك فيصل الإسلامي ويدعون أنهم يقومون بمساعدة العملاء وتقديم خدمات عملاء وتسهيل إجراءات تنشيط تطبيق فوري دون القيام بإجراءات التحقق عن العميل المعتمدة لدى البنك.

واضاف لذا تود إدارة البنك توضيح الآتي: عدم علاقة بنك فيصل الإسلامي بهؤلاء الأشخاص.

وأكد للجميع أن هذه الإعلانات الصادرة عن هؤلاء الوسطاء لا علاقة لهم ببنك فيصل الإسلامي، وأن الإعلانات المذكورة لم تصدر من قبل البنك ولا علاقة له بها وأنهم يتحملون المسئولية القانونية التي نشأت أو سوف تنشأ عنها.

إجراءات تنشيط حسابات البنك وتطبيق فوري:

تتم إجراءات تنشيط حسابات البنك وتطبيق فوري عبر القنوات الرسمية المعلن عنها على صفحات بنك فيصل الإسلامي الرسمية بوسائط التواصل المختلفة أو بزيارة أقرب فرع أو التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الواتساب، وذلك وفق الإجراءات المتبعة وتتم مجاناً دون فرض أي رسوم على الإجراء.

إجراءات قانونية ضد هؤلاء الوسطاء:

قام البنك بتقييد وفتح دعاوي جنائية ضد هؤلاء الاشخاص لدى النيابة المختصة وجاري ملاحقتهم عبر الجهات المختصة.

تحذير للعامة:

نحذر هؤلاء الاشخاص و المدعون أنهم وسطاء للبنك من التمادي في تلك الجرائم، ونؤكد أن البنك لن يتهاون في القبض عليهم عبر كافة الوسائل القانونية بواسطة النيابة المختصة.

عليه، يعتبر هذا تحذيراً للجميع بعدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص تفادياً للإجراءات القانونية. وسوف يتخذ البنك كافة الإجراءات القانونية لمحاربة هذا السلوك وحماية حقوقه وحقوق عملائه.