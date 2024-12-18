الامارات | عبدالمجيد النمر: دوري المحترفين لا يرحم.. الكل يريد أن يكسب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر مدرب خورفكان، عبدالمجيد النمر، عن سعادته بما يقدمه فريقه خلال الفترة الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين، رغم الخسارة أمام النصر 1-3 في الجولة العاشرة، أخيراً، مشيراً إلى أن فريقه تأثر بالطرد ورغم ذلك خلق العديد من الفرص.

وعن مهمته مع خورفكان ونجاحه بشكل كبير كمدرب مواطن، مثل المدرب حسن العبدولي مع دبا الحصن، قال عبدالمجيد النمر لـ«الإمارات اليوم»: «لا أعترف بكلمة مدرب مواطن، لا يوجد مدرب أياً كان لا يحصل على فرصة، والأهم هو استغلال هذه الفرصة، لأن النجاح كلمة فيها مواطن ومقيم وأجنبي، الأندية تريد أن تكسب وتحقق نتائج إيجابية وانتصارات، دوري المحترفين لا يرحم، الكل يريد أن يكسب والإدارات تبحث على الكفاءات، بالتأكيد هناك أسماء كبيرة من المدربين، ولكن في النهاية كل نادٍ يريد أن يحقق الانتصارات».

وعن فرصة المنتخب في كأس الخليج وتصفيات كأس العالم، قال النمر: «بطولة دورة الخليج مثل كأس العالم في منطقتنا الخليجية، بطولة غالية علينا، ونحترمها كثيراً، ولكنها في النهاية غير معترف بها دولياً، وهي بالتأكيد فرصة لمدرب منتخبنا البرتغالي بينتو، وتجربة حقيقية لرؤية اللاعبين المنضمين حديثاً للمنتخب، ويحصل على الجاهزية الكافية للفترة المقبلة، وبالتالي البطولة الخليجية فرصة رائعة للمدرب لتجهيز لاعبيه، والتعرف أكثر إلى اللاعبين الجدد في مباريات قوية، وبطولة فيها منافسة كبيرة بين المنتخبات».

وخلال مباراة خورفكان أحرز لاعب النصر علي مبخوت هدفاً عالمياً، أعاد به حديث الشارع الرياضي عن سبب استبعاد المهاجم الدولي والهداف التاريخي للمنتخب والدوري الإماراتي عن المنتخب، حيث علق عبدالمجيد النمر على ذلك قائلاً: «وجهة نظري أنه لا يوجد مدرب يتجاهل لاعباً قد يساعد في إنجاح عمله، ويصل به إلى كأس العالم، هل يوجد مدرب يريد أن يخسر أو يظلم نفسه، بينتو لديه خطة عمل، وطريقة لعب، وتحدث في ذلك أكثر من مرة، أن علي مبخوت لا يخدم منظومته، دائماً ما يقول ذلك، والطاقم الإداري أيضاً».

وأضاف: «هذه وجهة نظري، وقد يختلف معي كثيرون، ولكن في النهاية هذا مدرب وهناك عمل ونتائج إيجابية تحققت، وأكبر دليل الفوز على قطر بثمانية أهداف في مباراتين، بعد أن كان المنتخب القطري يفوز علينا دائماً في الفترة الأخيرة، وهو دليل على نجاح المدرب. اتحاد الكرة تعاقد مع مدرب دولي، ولذلك يجب أن يعطى كل الصلاحيات ويُدعم، وقد يأتي مدرب آخر ويكون علي مبخوت، هو أول لاعب يستدعيه، كل مدرب له وجهة نظر وفلسفة معينة، يجب أن يكمل مهمته ووقته مع المنتخب».

عبدالمجيد النمر:

. الإدارات تبحث على الكفاءات، وهناك أسماء كبيرة من المدربين.