شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا فى دورى nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الكروى بنادى الزمالك، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة سيراميكا ضمن خطة استعادة التتويج بلقب الدورى المصرى، بعدما أغلق صفحة مباريات الكونفدرالية مؤقتاً بنهاية مباراته مع المصرى البورسعيدى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات والتى فاز بها الفارس الأبيض بهدف دون رد.

ويخوض الزمالك مرانه الأخير على ملعبه الليلة ثم يختار الجهاز الفنى الجديد بقيادة السويسرى جروس قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق استعدادا للقاء المنتظر.

موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا في دوري nile

يواجه فريق الزمالك نظيره سيراميكا فى الثامنة مساء غد الخميس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدورى مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدورى المصرى من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.