شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب غياب محمد صبحى عن مواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن سبب غياب محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم عن مواجهة المصري على ستاد برج العرب في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي إن محمد صبحي يعاني من آلام أسفل الظهر، ما دفع الجهاز الفني لاستبعاده من قائمة الفريق في مواجهة المصري البورسعيدي.

وأكد الدكتور محمد أسامة أن الحارس سيخضع لاختبار طبي غداً الأحد لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية استعداداً للمباريات المقبلة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد مصطفى "زيزو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وحسام أشرف.

وجاء تشكيل المصرى كالتالى: حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: حسن علي – باهر المحمدي – محمد هاشم – كريم العراقي، خط الوسط: محمود حمادة – محمد مخلوف – عبد الرحيم دغموم، خط الهجوم : محمد الشامي – صلاح محسن – ميدو جابر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود حمدي وفخر الدين بن يوسف وأحمد القرموطي ويوسف الجوهري و عمرو سعداوي و كريم بامبو وسمير فكري وأحمد عيد وبابا بادجي.

يدخل الزمالك مباراة الليلة، في المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض جولتين، فاز في الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز في الثانية على سموحة بثنائية نظيفة، بينما يحتل المصري المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام الجونة سلبياً.