الامارات | «الأبيض» و«العنابي».. «مفترق طرق» تصفيات المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مواجهة صعبة أمام نظيره القطري، في الساعة الثامنة من مساء اليوم، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، ضمن الجولة السادسة لمنافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إذ تُعدّ المباراة بمنزلة مفترق طرق للمنتخبين، وفك ارتباط بينهما، كون الفائز سينعش آماله بقوة في المنافسة على بطاقة التأهل إلى المونديال، وسيقترب من منتخبَي إيران المتصدر برصيد (13 نقطة) ووصيفه أوزبكستان بـ(10 نقاط).

ويأمل «الأبيض» تكرار سيناريو انتصاره على «العنابي» بمباراة الذهاب في الدوحة، وتحقيق الفوز الثالث في هذه التصفيات وبلوغ النقطة العاشرة، ويدخل المواجهة بروح معنوية عالية، بعدما تغلب في الجولة الماضية على منتخب قيرغيزستان، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المنتخب القطري الذي يتساوى معه في الرصيد.

ويتطلع المنتخب إلى استغلال عاملَي الأرض والجمهور بالتفوق على المنتخب القطري المدجج بالنجوم، وتُعدّ المباراة واحدة من أهم المواجهات بالنسبة لـ«الأبيض» الذي يسعى إلى حصد نقاط المباراة، والإبقاء على حظوظه قائمة في التأهل إلى المونديال.

ويدرك المدرب البرتغالي، باولو بينتو، أهمية الحد من خطورة مفاتيح اللعب في المنتخب القطري، خصوصاً الثنائي أكرم عفيف والمعز علي، ويتوقع أن يلعب بالتشكيلة نفسها التي خاضت المباراة الأخيرة أمام قيرغيزستان مع إمكانية إجراء بعض التغييرات الطفيفة حسب جاهزية اللاعبين البدنية والفنية.

تاريخياً، تُعدّ المباراة الخامسة بين المنتخبين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، إذ التقيا أربع مرات، فاز المنتخب الوطني في مباراتين، والقطري مرة واحدة، وتعادلا في مباراة.

وفاز المنتخب القطري في مباراتين خلال التصفيات الحالية، على قيرغيزستان (3-1)، وعلى أوزبكستان (3-2)، فيما خسر أمام منتخبنا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأمام إيران (1-4)، وتعادل مع كوريا الشمالية (2-2).

ووفقاً لنظام البطولة، فإن المرحلة الحالية «الثالثة» من تصفيات آسيا تضم ثلاث مجموعات، في كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يكمل صاحبا المركزين الثالث والرابع المنافسة على مقعدين إضافيين، إضافة إلى فرصة المنافسة على مقعد إضافي خلال الملحق.

بينتو: علينا التعامل بطريقة هجومية صحيحة

البرتغالي باولو بينتو. من المصدر

قال مدرب المنتخب الوطني، البرتغالي باولو بينتو، إنه لا يفكر حالياً في حسابات التأهل إلى كأس العالم 2026، وتركيزه فقط على مواجهة اليوم أمام المنتخب القطري.

وأكد، في مؤتمر صحافي، أمس، أن «الطريقة الوحيدة لحصد بطاقة التأهل تتمثل بالفوز في المباريات وجمع أكبر عدد من النقاط»، مشدداً على أن «هذه المباراة لن تكون مشابهة لمباراة الذهاب».

وختم: «هناك العديد من الأمور التي يجب علينا القيام بها لتحقيق الفوز في المباراة، من بينها التركيز والإعداد الجيد للاعبين، والرغبة في الانتصار، وتجنب الأخطاء، واحترام المنافس والتعامل معه بطريقة هجومية صحيحة».

لوبيز: أخشى من الحالة الذهنية للاعبين

الإسباني ماركيز لوبيز. من المصدر



أكد مدرب المنتخب القطري، الإسباني ماركيز لوبيز، أنه سيواجه «منتخباً قوياً مثل منتخب الإمارات يمتلك لاعبين جيدين ومدرباً جيداً».

وقال في مؤتمر صحافي، أمس: «المنتخب القطري حصل على دفعة معنوية كبيرة بالفوز على منتخب أوزبكستان في الجولة الماضية، وذلك سيساعدنا (اليوم)»، مشيراً إلى أن «هذه المباراة ستكون مختلفة عن مباراة الذهاب التي فاز فيها المنتخب الإماراتي (3-1)»، وأضاف: «لاعبو منتخب قطر جاهزون للمباراة، ولا يوجد إرهاق في صفوفهم»، مضيفاً: «أخشى من الحالة الذهنية للاعبين في هذه المباراة أكثر من الإرهاق»، مشيراً إلى أن غياب اللاعب عبدالله اليزيدي بسبب الإصابة سيكون مؤثراً في صفوف المنتخب، لكن يوجد بديل جاهز للمشاركة في المباراة.