شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعد الدبيس بالحصول على فرصة المشاركة مع الأهلي بعد استئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

حصل كريم الديس ظهير أيسر الأهلي، على وعد من الجهاز الفني بالحصول على فرصة للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة، لاسيما بعد اجتهد في التدريبات الجماعية على مدار الفترة الماضية، وبدأ في الالتزام بالتعليمات الفنية التي يطلبها المدير الفني من اللاعب بخصوص بعض الملاحظات حول أداء اللاعب، بخلال وصول اللاعب إلى الرتم المطلوب للمشاركة في المباريات والحصول على فرصة.

وينوي مارسيل كولر تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين بعد انتهاء التوقف الدولي، خشية من تعرض المجموعة الأساسية للإجهاد أو الإصابات، ولتخفيف الحمل البدني على للاعبين، في ظل طول الموسم وخوض عدد كبير من المباريات في عدة بطولات أهما الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

على صعيد متصل ، حدد الجهاز الفنى للفريق، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الخميس المقبل 14 نوفمبر موعداً لعودة التدريبات الجماعية باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ومنح السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلى لاعبيه راحة 7 أيام من التدريبات عقب الفوز على زد اف سى، وذلك بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض منتخب مصر مباراتين ستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فستجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري خاصة أن الاهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.