بطولة ايطاليا: نابولي يبتعد 5 نقاط موقتا بانتظار قمة إنتر ويوفنتوس

الرياص - اسماء السيد - روما : ابتعد نابولي بفارق 5 نقاط موقتا في صدارة بطولة إيطاليا لكرة القدم بفوزه على ضيفه ليتشي 1 0 السبت في المرحلة التاسعة بانتظار مباراة القمة بين مطارديه إنتر ويوفنتوس.

ورفع نابولي رصيده الى 22 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنتر و6 عن يوفنتوس قبل "دربي ايطاليا" الأحد.

وسجل الظهير الدولي جوفاني دي لورنتسو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 ليقود فريقه الى تحقيق فوزه الرابع تواليا في الدوري والسابع منذ مطلع الموسم الحالي مقابل خسارة في مباراته الافتتاحية وتعادل واحد.

ويخوض نابولي امتحانات عدة حول قدرته على استعادة اللقب الذي توج به موسم 2022 2023 عندما يلتقي تباعا في المراحل الثلاث المقبلة مع ميلان الثلاثاء ومع اتالانتا في 3 تشرين الثاني/نوفمبر ثم مع إنتر في 10 منه.

وظن نابولي أنه افتتح التسجيل عندما أودع دي لورنتسو الكرة في الشباك بعد مرور 26 دقيقة لكنه لم يحتسب بداعي التسلل.

وجد نابولي صعوبة كبيرة في اختراق دفاع ليتشي المنظم الذي سقط سقوطا مدويا في آخر مباراة له امام فيورنتينا بستة اهداف نظيفة.

واضاع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو فرصة جيدة في الدقيقة 54 عندما اطاح الكرة عالية من وضعية جيدة قبل ان يسجل دي لورنتسو هدف المباراة الوحيد متابعا كرة مرتدة من الحارس الذي تصدى لكرة رأسية للاسكتلندي سكوت ماكتوميناي.