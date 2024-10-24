5 صور غرفة ملابس نادي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

استعرض الحساب الرسمي لنادي الزمالك، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، عدد من الصور من داخل غرفة ملابس الفريق، قبل مواجهة الأهلي بكأس السوبر المصري.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الأهلي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "محمد بن زايد"، في إطار نهائي كأس السوبر المصري 2024-2025 بالإمارات.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على حساب بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي.

أقرأ أيضاً:

تفاصيل لقاء الخطيب وهاني قبل مباراة نهائي السوبر

حكم دولي يعلق على طاقم تحكيم نهائي السوبر المصري