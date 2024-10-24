غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

استعرض الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، عدد من الصور من داخل غرفة ملابس الفريق، قبل مواجهة الزمالك بكأس السوبر المصري.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، في إطار نهائي كأس السوبر المصري 2024-2025 بالإمارات.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "محمد بن زايد" بالإمارات.

ويذكر أن النادي الأهلي، تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم الأحد الماضي.

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