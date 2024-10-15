الامارات | وجه جديد يظهر في تشكيلة الإمارات أمام أوزبكستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دفع مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، بوجه جديد ضمن التشكيلة التي ستواجه أوزبكستان اليوم في الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026.

وقرر بينتو الاعتماد على لاعب الشارقة ماركوس ميلوني ضمن التشكيل الذي سيبدأ المباراة على حساب لاعب الوصل علي سالمين.

كما فضل المدرب البرتغالي، وجود محمد العطاس في مركز قلب الدفاع على الرغم من أن الترشيحات كانت تصب في مصلحة مدافع العين خالد الهاشمي، والذي سيتواجد على مقاعد البدلاء.

وضمت القائمة كل من خالد عيسى في حراسة المرمى، وأمامه خالد الظنحاني وخليفة الحمادي ومحمد العطاس، وعبد الله إدريس وعبد الله حمد وماركوس ميلوني وطحنون الزعابي وحارب عبد الله ويحي الغساني وكايو كانيدو.