الامارات | بث مباشر لمباراة الإمارات وأوزبكستان.. تصفيات كأس العالم 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 أكتوبر 2024

تنطلق عند الساعة السادسة بتوقيت الإمارات مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم مع أوزبكستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، على ملعب «ميلي ستاديوم» في طشقند، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.

ويمتلك منتخب الإمارات تاريخاً ناصعاً أمام أوزبكستان (الذئاب البيضاء)، إذ لم يعرف الخسارة منه خلال اللقاءات التي جمعتهما في تصفيات كأس العالم، فسبق أن التقيا في عام 1997 في مناسبتين، ففاز «الأبيض» في الأولى 3-2، وتعادلا في الثانية من دون أهداف، كما التقيا في مناسبتين أيضاً عام 2001، وتغلبت الإمارات ذهاباً وإياباً 4-1 و1-صفر.

ولعب المنتخبان معاً خمس مرات بتصفيات كأس آسيا، فتبادل كل فريق الفوز في مباراتين، وحضر التعادل في مناسبة واحدة، كما التقيا بالعدد نفسه على الصعيد الودي، ففاز «الأبيض» في مباراتين، وتعادل مثلهما، وخسر مرة واحدة.

تشكيل منتخب الإمارات لمباراة أوزبكستان

مدرب منتخب الإمارات، باولو بينتو، يقرر الاعتماد على لاعب الشارقة ماركوس ميلوني ضمن التشكيل الذي سيبدأ المباراة على حساب لاعب الوصل علي سالمين.

كما فضل المدرب بينتو وجود اللاعب محمد العطاس في مركز قلب الدفاع على الرغم من أن الترشيحات كانت تصب في مصلحة مدافع العين خالد الهاشمي، الذي يتواجد على مقاعد البدلاء.