شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسى إف جى الكونغولى اليوم فى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 11:26 ص

يخوض فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مواجهة مهمة أمام نظيره سى إف جى الكونغولى مساء اليوم، الأحد، فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى المغرب.

تقام مباراة الأهلى أمام بطل الكونغو فى السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.





نتائج يد الأهلي ببطولة أفريقيا

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا الجمعة.

مجموعة يد الأهلي ببطولة أفريقيا

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق النجم الكونغولي وسي إڤ جي ‏الكونغولي وميكال الإثيوبي.

قائمة يد الأهلي ببطولة أفريقيا

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

‏‎إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.