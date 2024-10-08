شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورتس تعلن إذاعة مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت قنوات أون تايم سبورتس الحصول علي حقوق إذاعة مباراة الأهلي والعين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر الجاري في كأس إنتركونتيننتال.

ونشرت قنوات أون تايم سبورتس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي " انتظروا مباراة الأهلي والعين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية على قناة ONTime Sports يوم الثلاثاء 29 أكتوبر



أون سبورت

وحدد النادى الأهلي أسعار تذاكر مباراة الفريق أمام العين الإماراتى المقرر لها يوم 29 أكتوبر الجارى بإستاد القاهرة فى بطولة كأس العالم انتر كونتيننتال التى يُنظمّها الإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" هذا العام للمرة الإولى.

وحصل الأهلى على موافقة الجهات الأمنية بحضور 52 ألف مشجع لمباراة العين ، وستكون أسعار التذاكر كالتإلى: 100 جنيه للدرجة الثالثة و200 للثانية و500 للدرجة الأولى

وتنص لائحة البطولة على حصول الفائز بالمباراة على مليوني دولار، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار؛ ومن المقرر أن يتسلم الفريق الفائز كأس بطل الافروآسيوية

ينتظر النادي الاهلي ارتباطات قوية خلال الفترة المقبلة على الصعيد المحلي والقاري والعالمي بعد انتهاء مباريات الاجندة الدولية التي يخوض خلالها منتخب مصر مباراتي موريتانيا يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في تصفيات افريقيا .

موعد مباراة الأهلي والعين الاماراتي سيكون يوم 29 أكتوبر الجاري بإستاد القاهرة فى بطولة كأس العالم انتر كونتيننتال التى يُنظمّها الإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" هذا العام للمرة الإولى.

على صعيد أخر ، أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلى حامل اللقب فى المجموعة الثالثة، بينما يتنافس بيراميدز فى المجموعة الرابعة

على صعيد أخر ، أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلى حامل اللقب فى المجموعة الثالثة، بينما يتنافس بيراميدز فى المجموعة الرابعة.

وجاءت المجموعات الكاملة كالتالى:

المجموعة الأولى: مولودية الجزائر، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، مازيمبي.

المجموعة الثانية: مانيما انيون، الجيش الملكى المغربي، الرجاء المغربي، صن داونز.

المجموعة الثالثة: ستاد أبيدجان، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، الأهلي.

المجموعة الرابعة: دجوليبا، ساجرادا الأنجولي، بيراميدز، الترجى التونسى.

ويمثل الكرة المصرية في بطولة دوري أبطال إفريقيا ناديا الأهلي "حامل اللقب" وبيراميدز، الذي يشارك في البطولة بصفته صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 3-0، بينما صعد بيراميدز بفوزه على الجيش الرواندى بمجموع 4-2.