شبانة : إهمال بعض الصفقات سبب رحيل أمير توفيق عن تجربة تعاقدات الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه تمت إدانة أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بالنادي الأهلي والذي رحل عن منصب مدير التعاقدات بسبب الاهمال وتصدير الأزمات، وعدم سير الامور بشكل جيد في بعض الملفات.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "أمير توفيق اعتذر عن عدم استكمال مسيرته في ادارة التعاقدات بعد صدور بيان النادي الأهلي بدقائق".

وأضاف: "هاني رمزي لم يتولي منصب مدير التعاقدات، بل من الممكن أن يرحل عن لجنة الاسكاوتنج أيضا خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "الاهلي أدان قندوسي بسبب تصريحاته ضد مسئولي النادي، وأيمن الرمادي حاول الدفاع عن اللاعب لكن الأمور لا تصح مطلقا".

وأكمل: "ناديي الزمالك وبيراميدز يُفكران في ضم قندوسي أيضا، وهو لاعب جيد وايجابي، وقبل الواقعة الأخيرة الجميع كان يعلم بأن اللاعب تعرض للظلم في الأهلي، ولم يحصل على فرصته كاملة في القلعة الحمراء، ولم يعود بسبب رغبة كولر في عدم تواجده مع الفريق".