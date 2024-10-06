الامارات | هدف قاتل ينقذ الفجيرة.. وفليتوود «غياب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريقا الفجيرة والذيد 2-2، أمس، ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى.

وسجل الفجيرة هدفاً قاتلاً في الثواني الأخيرة، على الرغم من خوضه المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 39، إثر طرد الفرنسي سيدي حامد.

وسجل هدفي الذيد البرازيلي غابريل سانتانا (45+8)، والغامبي الفوسيني جاساما (90)، وللفجيرة الفرنسي ساندر جمال (15 و90+4).

وفي الجولة نفسها، لم يحضر فريق فليتوود يونايتد إلى ملعب المباراة أمام مضيفه حتا، وانتظر الحكم مضي 15 دقيقة على البداية ليسجل فليتوود غائباً عن المواجهة.

وتتواصل المنافسات مساء اليوم بإقامة خمس مباريات، إذ يلعب الإمارات مع العربي، ويونايتد مع غلف إف سي، وغلف يونايتد مع دبا، والظفرة مع مجد، والحمرية مع الجزيرة الحمراء.