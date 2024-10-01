الامارات | أبيض الشباب يفقد فرصة التأهل إلى كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم مشاركته في التصفيات الآسيوية تحت 20 سنة، بعد تعادله مع منتخب الكويت (المستضيف) من دون أهداف، أول من أمس، على استاد عبدالله الخليفة في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة.

وفقد منتخبنا للشباب فرصة التأهل لنهائيات بطولة كأس آسيا «الصين 2025»، ضمن أفضل خمسة منتخبات في المركز الثاني في المجموعات العشر، بعد تقلص عدد نقاطه إلى 4 نقاط، بعد حذف نتيجة مباراته أمام جزر ماريانا الشمالية (متذيل مجموعتنا)، وذلك وفقاً للائحة التصفيات.