الامارات | «دبي الرياضي» يعلن تنظيم «ميفت برو» للياقة والصحة البدنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة ميفت برو، تنظيم مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للياقة والصحة البدنية، في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجاري، في فندق ماريوت، بحضور أكثر من 1400 مشارك، ويتحدث فيه 30 محاضراً، يقدمون 80 محاضرة متنوعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، أحمد المهري، والرئيس التنفيذي لـ«ميفت برو» غريغ باوتشر، ومديرة «ميفت برو» رانيا باوتشر، والرئيس العالمي لـ«هايروكس 365» رالف وينتز.

وقال أحمد سالم المهري: «يتصدر ميفت برو المشهد الرياضي، ويعد من أهم الفعاليات ليس في دولة الإمارات وحسب، وإنما على مستوى العالم أيضاً، من خلال استقطابه نخبة من المتحدثين العالميين، وكذلك الحرص على تغطية أهم الجوانب، وتسليط الضوء على أحدث التجارب الناجحة في مختلف مجالات العمل الرياضي».