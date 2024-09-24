الامارات | صدام مبكر بين الوصل والوحدة.. وقمة بين الشارقة والنصر في «الكأس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقعت قرعة دور الـ 16 لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم للموسم الرياضي 2024-2025 التي سحبت اليوم الثلاثاء في مقر «سبيس 42 آرينا» بشاطئ الراحة في أبوظبي، حامل اللقب الوصل مع الوحدة في صدام مبكر بين الفريقين على استاد زعبيل في دبي، فيما يواجه الشارقة النصر، ويلتقي شباب الأهلي مع دبا الحصن، والبطائح مع اتحاد كلباء، والجزيرة مع العروبة، والعين مع المتأهل الثاني من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى، فيما يلتقي عجمان مع خورفكان، وبني ياس مع المتأهل الأول من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى.

ووفقاً لنظام البطولة فأن مباريات هذا الدور تقام بنظام خروج المهزوم من مباراة واحدة حتى المباراة النهائية التي ستقام على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وأقيمت مراسم القرعة بحضور مسؤولي اتحاد الكرة وممثلي الأندية المشاركة.